Hockey sur glace – Genève-Servette toujours invaincu à Malley Les Genevois s’imposent pour la cinquième fois à la Vaudoise Aréna. Grâce à un but de Noah Rod en prolongation. Christian Maillard

Tanner Richard (à gauche) et Noah Rod (à droite) laissent éclater leur joie. keystone-sda.ch

Genève-Servette n’a toujours pas perdu à la Vaudoise Aréna. Les Aigles ont en effet remporté, depuis le 24 septembre 2019, leur cinquième derby sur cette patinoire. Il aurait fallu une prolongation pour que Noah Rod offre un quatrième succès d’affilée aux Genevois. Alors que Lausanne a subi pour sa part un quatrième revers de suite...

Tandis que le puck avait été lâché sur la glace, tout a commencé par un mouvement de protestation. Comme dans toutes les autres patinoires en Suisse ce samedi, d’ailleurs, où on manifestait sur le règlement par rapport au nombre d’étrangers à partir de la saison 2022. Tous les acteurs de cette quatrième confrontation lémanique ont tenu une banderole sur la longueur des deux bancs dont le message était adressé aux dirigeants de la National League: «La relève est notre avenir, les fans sont notre soutien et le hockey est notre vie.» Cela a duré deux bonnes minutes avant qu’ils ne se mettent à patiner et lâcher les chevaux. Ils étaient bien chauds!

31 secondes plus tard, déjà, Denis Malgin se faisait l’auteur d’une grosse charge dans le dos de Henrik Tömmernes, suivie d’un début de bagarre. Le derby du Lac était bien lancé. Le top scorer des Vaudois était logiquement pénalisé de deux plus dix minutes. Une punition qui allait permettre aux visiteurs de prendre les devants dans cet exercice du power-play qu’ils raffolent, avec un 16e but de l’inévitable Linus Omark, bien servi par Eric Fehr, suite à une première passe de Henrik Tömmernes.

Contrairement à vendredi soir, les deux formations avaient resserré leur défense, laissant peu d’espace à leurs adversaires. C’est donc encore lors d’une situation spéciale que Lausanne devait égaliser, Charles Hudon (11e) profitant d’une pénalité différée avant que Ronald Kenins ne renverse également la vapeur lors de l’efficace jeu de puissance des Lions juste avant la première pause.

Les gardiens ont brillé

Dans une partie de qualité, enjouée, musclée, disputée, avec des actions des deux côtés de la patinoire, les deux portiers ont brillé de mille feux pour garder le score inchangé au deuxième tiers. Si Joel Vermin a donné des sueurs froides à Tobias Stephan (37e) qui s’est retrouvé en difficulté, Emilijus Krakauskas (29e) mais surtout Denis Malgin à trois reprises se sont heurtés à un Gauthier Descloux tout aussi bien inspiré que son aîné. Face à des Lausannois dominateurs, qui ont bénéficié d’un nouveau power-play à la 39e, les Genevois avaient su faire le dos rond pour laisser passer l’orage.

Noah Rod a ensuite bien cru qu’il avait égalisé (43e) mais Tobias Stephan, auteur d’un réflexe ahurissant, a été sauvé par sa canne avant que la rondelle ne longe la première ligne rouge, Froidevaux écartant ensuite le danger. Après visionnage des images par les arbitres, le puck n’était pas entré. Mais ce n’était que partie remise. Après une double pénalité, de Aurélien Marti sur la glace et de Craig McTavish derrière le banc (pour réclamations), Genève-Servette rétablissait la parité grâce à ses deux magiciens suédois, Henrik Tommernes à la baguette et Linus Omark à la finition. Les Grenat, qui ont encore bénéficié à deux reprises de deux autres situations à 5 contre 3 durant 86 secondes (45e) puis 33 secondes (54e) auraient même pu reprendre l’avantage. Mais les Lions ont résisté avec brio.

Il a fallu une nouvelle fois une prolongation pour départager ces deux belles équipes si proches l'une de l’autre. Et un but de Noah Rod, après un travail parfait de Tanner Richard.