Skyguide peine à recruter – Genève va-t-elle manquer de contrôleurs aériens? Chez Skyguide, les deux tiers des postes de formation pour cet automne sur le site de Cointrin sont restés vacants. Un effet Covid? Cathy Macherel

Le métier de contrôleur aérien est exigeant et très bien payé, mais le personnel manque, du moins à Genève. KEYSTONE

Seize places de libres, mais seulement cinq candidats vont commencer cet automne leur formation pour être, d’ici trois ans, en poste à Cointrin en qualité de contrôleur aérien. Cette année, Skyguide éprouve en effet des difficultés pour recruter des jeunes (entre 18 et 30 ans) et les former à ce métier exigeant, mais très bien payé.