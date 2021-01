Covid-19 – Genève veut renforcer le dépistage dans les EMS Visiteurs et personnel pourraient être testés régulièrement. Dans les écoles en revanche, la mesure n’est pas «pertinente» selon la médecin cantonale. Aurélie Toninato

Mercredi, le Conseil fédéral a annoncé que la Confédération assumera désormais les coûts du dépistage de personnes asymptomatiques. Cela afin d’inciter à tester davantage «car la pratique est encore trop peu utilisée, a déclaré Alain Berset, conseiller fédéral chargé de la Santé. Or les personnes asymptomatiques sont à l’origine de plus de la moitié des transmissions de Covid-19.» Et d’encourager – il n’y a pas d’obligation – à dépister dans les lieux où des personnes vulnérables doivent être protégées – comme les EMS – ou ceux où des flambées de cas peuvent se déclarer, comme les écoles.