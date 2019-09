350 postes menacés par un géant US à Genève

Plus de la moitié des emplois genevois du groupe américain Coty, spécialiste des produits de beauté et des parfums, sont menacés, mais une procédure de consultation est en cours et la multinationale confirme son engagement dans la région comme «un siège stratégique».

Coty avait annoncé fin août un plan quadriennal de redressement de 600 millions de dollars au plan international (quasiment la même somme en francs) visant «au rétablissement de la rentabilité et au désendettement du bilan». A la clé, notamment, le transfert du siège social et de la direction de New York à Amsterdam d'ici juillet 2020. Cette relocalisation aurait un impact sur Genève, canton qui emploie à Lancy et Versoix quelque 600 personnes.

Dans son édition de jeudi, «Le Temps», mentionnant des documents officiels circulant parmi le personnel, fait état du transfert «et/ou (de) la suppression d'environ 350 emplois».

Redressement global

Interrogée par AWP, la porte-parole et directrice «Corporate Affairs» du site genevois Coty, Bree Bovay, confirme que l'entreprise a «entamé un processus de consultation lié à la mise en place du plan de redressement global».

S'il est trop tôt pour un chiffre définitif, elle écrit que «mettre en place tous les changements proposés reviendrait à relocaliser ou supprimer jusqu'à 350 rôles à Genève. Si une suppression de rôles se confirme, un plan social sera mis en place et nous accompagnerons les salariés concernés avec toute une série de mesures».

La phase d'évaluation et de consultation suit son cours. «Notre priorité est de consulter et de communiquer avec nos employés», précise le groupe.

Coty demeurera quoi qu'il en soit engagé à Genève, qui restera le siège opérationnel pour la division Professional Beauty (produits de beauté pour professionnels).

Le groupe a clôturé fin août son résultat annuel de l'exercice décalé 2018/2019 avec une perte de 3,8 milliards de dollars (quasiment autant en francs), contre un déficit de 127 millions fin juin 2018 et de 398,5 millions fin juin 2017. (ats/nxp)