Avez-vous vu cette personne?

Souffrant de dépression et victime de désorientation, José Joaquim D. est arrivé à Genève au volant de son véhicule le 17 mai 2019. Depuis, il n'a plus donné signe de vie à sa famille. Sa voiture de tourisme a été laissée à l'abandon et découverte le 18 juin 2019 dans la région de Bernex. Il parle uniquement le portugais et n'oserait pas s'adresser aux personnes. Il n'a ni proche ni attache à Genève.

La police lance un appel à témoin. José Joaquim D., né le 14 novembre 1966 au Portugal, répond au signalement suivant: 52 ans, 1m75, de corpulence maigre, porte une barbe de quelques jours. Son habillement est indéterminé.

Toute personne ayant vu cet homme est priée de prendre contact avec la police judiciaire de Genève au + 41 22 427 75 10 ou encore avec le poste de police le plus proche.