Centrale nucléaire du Bugey: Genève fait appel

Le canton et la ville de Genève font appel du refus par le Tribunal judiciaire de Paris d'ouvrir une instruction suite à leur plainte de janvier 2019 concernant la centrale nucléaire du Bugey (F). Ils ont interjeté appel de l'ordonnance rendue le 4 février devant la chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Paris.

En 2016, face au risque présenté par la centrale nucléaire du Bugey, le canton et la Ville de Genève avaient déposé plainte contre X. Notamment pour mise en danger délibérée de la vie d'autrui et pollution des eaux, rappellent les autorités genevoises jeudi dans un communiqué.

En juin 2017, à l'issue d'une enquête préliminaire rapidement menée, le Tribunal de grande instance de Paris avait décidé de classer l'affaire, considérant que les faits n'étaient pas suffisamment caractérisés. Ce refus avait conduit le canton et la ville de Genève à déposer en janvier 2019 une plainte avec constitution de partie civile.

Lacunes et défaillances

Cette plainte pénale avait pour objectif que l'affaire soit prise en charge par un juge d'instruction et que des investigations approfondies soient ainsi menées. Elle se fonde notamment sur le rapport d'un expert reconnu dans le domaine du nucléaire qui établit de manière claire des lacunes et défaillances de la sûreté et les risques d'accidents qui y sont associés.

Les autorités genevoises veulent que toute la lumière soit faite sur les conditions réelles de fonctionnement de la centrale du Bugey, les risques pour les habitants et l'environnement, afin que l'instruction puisse trancher de l'existence ou non d'infractions.

La centrale nucléaire du Bugey est implantée sur la commune de Saint-Vulbas dans le département de l'Ain, à 60 kilomètres à vol d'oiseau de Genève. Elle est en activité depuis le début des années 70. Le site nucléaire occupe une superficie de 100 hectares sur la rive droite du Rhône. (ats/nxp)