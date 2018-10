Course à l'ONU au rythme de la «santé pour tous»

De nombreux Genevois se préparent activement à la course de l'Escalade. Environ 2000 d'entre eux, dont la sportive paralympique Celine van Till, ont pratiqué leur foulée dimanche matin dans le parc de l'ONU au rythme de la «santé pour tous».

Honorée récemment par la Ville de Genève, la cavalière genevoise a partagé sa lutte pour l'intégration par le sport des personnes handicapées. Avant de courir avec une dizaine d'entre elles. Celine van Till souhaite désormais participer en athlétisme aux prochains Jeux paralympiques de Tokyo.

Au total, quatre boucles de marche ou de course de 2, 5 et 8 km étaient prévues dimanche dans et près du Parc de l'ONU. Chaque année, ce dispositif permet de resserrer les liens entre les Nations Unies et la communauté genevoise.

Le directeur général de l'ONU à Genève Michael Møller s'est «réjoui» à nouveau de ce rapprochement. Pour les 70 ans de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), cette édition était axée sur la santé et l'intégration et les bienfaits de la santé pour chaque individu et pour l'ensemble de la société.

La «santé pour tous» fait partie des objectifs du développement durable (ODD). «La participation de l'OMS est une excellente plate-forme pour mettre en avant le travail important accompli par la Genève internationale en faveur des populations les plus vulnérables mais aussi pour nous tous», a affirmé M. Møller.

L'entraînement de la Course de l'Escalade 2018 aura lieu ce dimanche 21 octobre 2018 entre 9h et 13h. Prenez note des restrictions de circulation ! https://t.co/6XXuPNKw9e pic.twitter.com/xAj9vWqXef — Police Genève (@GenevePolice) October 19, 2018

(ats/nxp)