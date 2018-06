Feu vert à l'académie de police de Savatan

Police Il n’y a pas de gendarmerie suisse. Et pourtant, l’école de police affiche un insigne qui affirme son existence. Fédéralistes choqués! Plus...

Académie de police L'Académie de police augmente ainsi sa capacité d'accueil puisqu'elle forme désormais, en plus des vaudois et des valaisans, des aspirants genevois. Plus...