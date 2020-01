Genève Aéroport: la tendance est au ralentissement

Le trafic passagers a légèrement augmenté l'année dernière à Genève Aéroport, qui a accueilli 17,9 millions de personnes, soit 1,4% de plus qu'en 2018. Malgré cette progression, la tendance est au ralentissement puisque la hausse avait atteint 1,9% il y a deux ans.

«C'est une tendance qui va persister», a indiqué mardi en conférence de presse le directeur général André Schneider. Pour le directeur général, le niveau de 25 millions de passagers en 2030 prévus dans la fiche du plan sectoriel de l'infrastructure aéronautique (PSIA) ne sera pas atteint.

Limiter les nuisances nocturnes

Le nombre d'atterrissages et de décollages s'est replié de 0,6% à 186'000 environ. «C'est une descente continue depuis pratiquement 2017», selon M. Schneider. La baisse globale du nombre des atterrissages et décollages à l'aéroport de Genève confirme «une nouvelle fois le découplage entre l'évolution du nombre de passagers et celles des mouvements d'aéronefs», affirme Genève Aéroport.

Les décollages non planifiés après 22h, source de tensions avec les riverains, ont reculé de 15,5%. Genève Aéroport ainsi que les compagnies aériennes Swiss et Easyjet ont signé en octobre dernier une déclaration visant à limiter les nuisances nocturnes.

Amélioration de la ponctualité

Dans son bilan annuel, l'exploitant du tarmac genevois constate une amélioration de la ponctualité au cours des 12 derniers mois. En tout, 73,5% des vols au départ de la Cité de Calvin ont accusé un retard inférieur à 15 minutes. Pour les arrivées, la proportion a atteint 76,6%.

L'activité de fret aérien s'est contractée de 10,9% l'année dernière, pour un total de 84'927 tonnes transportées. Entre 2017 et 2018, elle avait augmenté de 7,1%. André Schneider affirme que cette baisse s'inscrit dans une tendance européenne.

L'aéroport permet de rallier 149 destinations. La relation Genève-Nairobi a notamment été ouverte en 2019. Avec une part de marché de 44,8%, Easyjet se taille toujours la part du lion à Cointrin, contre 14% pour Swiss. En 2018, la proportion était de respectivement 45% et 11,8%. (ats/nxp)