J-320 jusqu'au départ du Léman Express

Des comptes à rebours ont été installés dans les gares de Genève et d'Annemasse (F) pour décompter les jours jusqu'à la mise en service intégrale du Léman Express. A J-320, les travaux se poursuivent pour que tout soit prêt à temps.

Les représentants des autorités genevoises, vaudoises et françaises ont appuyé ensemble sur le bouton rouge qui a déclenché le compte à rebours situé près des guichets de la gare Cornavin. Serge Dal Busco, chef du département genevois des infrastructures, a dit se réjouir du déploiement du Léman Express.

Le conseiller d'Etat a aussi relevé la nécessité de changer les habitudes de déplacements des habitants de la région. Le canton met en place toute une série d'actions pour favoriser le report modal, a-t-il assuré. A ses côtés, la présidente du Conseil d'Etat vaudois Nuria Gorrite a souligné l'importance de Léman Express pour renforcer l'attractivité des transports publics de la Métropole lémanique.

Relier 45 gares

L'achèvement du nouveau tronçon CEVA (Cornavin-Eaux-Vives-Annemasse) permettra au Léman Express de relier 45 gares sur 230 kilomètres entre les cantons de Vaud et Genève avec l'Ain et la Haute-Savoie en France. Cette nouvelle offre constituera le plus grand réseau ferroviaire transfrontalier d'Europe.

Les travaux pour terminer le tronçon CEVA se poursuivent comme prévu. La voie ferrée est posée entre les Eaux-Vives et la frontière. Le reste du tronçon côté suisse sera aménagé d'ici l'été. Dans les quatre nouvelles gares souterraines, il s'agit d'installer des escaliers roulants, des ascenseurs, de l'éclairage et de la signalisation. (ats/nxp)