La gauche veut le droit de vote dès 16 ans

A Genève, la gauche veut introduire le droit de vote à 16 ans sur le plan cantonal et communal. Elle a annoncé jeudi le dépôt d'un projet de loi auprès du Grand Conseil.

Pour l'Alternative qui réunit les Verts, les socialistes et Ensemble à gauche, les arguments pour accorder le droit de vote dès 16 ans ne manquent pas. A cet âge, il est possible de choisir sa confession, de consommer certains alcools, d'avoir des relations sexuelles, de choisir sa profession, de subir des sanctions judiciaires, mais pas de voter, a rappelé jeudi devant la presse la députée verte Paloma Tschudi.

Le moment est charnière, explique-t-elle: «Les jeunes sont là par milliers dans la rue, pour le climat. Ils ont envie de s'engager». Leur mobilisation impressionnante est la preuve de leur détermination à se faire entendre et à prendre leur avenir en main. Il faut la traduire au niveau politique et leur donner la possibilité de s'exprimer par les urnes.

De la théorie à la pratique

De plus, les élèves grandissent avec des cours d'éducation citoyenne durant leur scolarité obligatoire : on leur permet dans ce cadre de se frotter aux enjeux politiques soumis à votation, d'en débattre. Mais on leur dénie le droit d'en faire un usage concret en ne leur donnant qu'un rôle de citoyen spectateur, a ajouté l'élue.

Leur octroyer le droit de vote permettrait de passer directement de la théorie, les cours d'éducation citoyenne, à la pratique, a poursuivi le député socialiste Romain de Sainte-Marie. Aujourd'hui, il y a un gouffre entre la fin de l'école et la majorité civique, à un moment où la volonté de participer à la vie politique ne doit pas être réfrénée, observe-t-il.

L'abaissement des droits politiques à seize ans aurait par ailleurs un effet très positif sur la participation des jeunes, comme l'attestent plusieurs études: en Autriche notamment, la participation des 16-17 ans a été plus importante que celle des 23-25 ans lors des élections de 2010.

Lacune comblée

En Suisse, le droit de vote à 16 ans est une réalité à Glaris depuis 2007, rappelle Paloma Tschudi. Zurich doit se positionner sur la question. Une motion a été déposée dans le canton de Vaud en novembre dernier. Les citoyens neuchâtelois devront se prononcer sur une initiative constitutionnelle réclamant un vote sur demande dès 16 ans et sur laquelle le Conseil d'Etat s'est prononcé favorablement.

A Genève, une tentative socialiste avait échoué en 2015, au motif que ce nouveau droit devait être accompagné d'une formation adéquate. Depuis, cette lacune a été comblée, note Romain de Sainte-Marie. Des votes en blanc seront organisés dans les établissements du secondaire II, certains déjà à l'occasion des votations du 19 mai.

Le projet de loi, qui ne prévoit pas de droit d'éligibilité, modifiera la Constitution genevoise. Déjà déposé, il sera traité en commission, puis il passera devant le Parlement. S'il est accepté, il sera soumis au peuple. «Si c'est non, j'irai dans la rue», a averti Paloma Tschudi. (ats/nxp)