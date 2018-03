La mosquée prend bel et bien un nouveau tournant

«On veut une institution qui fonctionne de manière transparente et ouverte et qui permette aux musulmans genevois de sortir des caves», souligne le directeur du Centre d'études et de recherche sur le monde arabe et méditerranéen à Genève. Selon Hasni Abidi qui s'exprime dans «Le Temps», les dysfonctionnements structurels duraient depuis des années.

Ahmed Beyari, superviseur directeur général de la Fondation culturelle islamique de Genève, qui gère l'édifice religieux, a quitté la Mosquée. La «Tribune de Genève» révélait la semaine dernière qu'il avait été remplacé par Fahad Abdullah Sefyan, un diplomate saoudien désigné par la Ligue islamique mondiale (LIM), l'entité qui supervise la mosquée.

Le nouveau directeur sera épaulé par un Français d'origine mauritanienne, Mohamed Levrak, «qui fera la passerelle», estime Hasni Abidi. En effet, Fahad Abdullah Sefyan ne parle pas français. «C'est un handicap, mais il était difficile de trouver un homme du sérail qui parle notre langue», ajoute le politologue.

Des gens d'ici

Hasni Abidi estime qu'il faudra «surtout observer de très près les nominations au sein du conseil de fondation, clé de voûte du système». «C'est à cette occasion-là qu'on verra si ce désir de voir nommer des gens d'ici, et non pas d'envoyer des gens de Riyad, de Djeddah ou de la Mecque, sera réalisé», ajoute-t-il.

A la fin de l'année dernière, le secrétaire général de la LIM avait déclaré vouloir lutter contre toutes les idées extrémistes. Il avait annoncé des changements au sein du lieu de culte. Quatre employés de la mosquée, tous fichés S selon la «Tribune de Genève», avaient été licenciés dans la foulée.

Pour rappel, la construction de la mosquée du Petit-Saconnex a été financée par l'Arabie saoudite. L'édifice a été inauguré en 1978 par le roi saoudien Khaled bin Abdulaziz. (ats/nxp)