La rade de Genève va s'embraser samedi

Le grand feu d'artifice a depuis toujours été le clou des Fêtes de Genève. Cette année, la manifestation estivale n'a pas lieu, mais le spectacle pyromélodique a été sauvé. Il se déroulera samedi dans la rade et sera suivi par des dizaines de milliers de personnes.

Le feu durera environ 45 minutes a indiqué, mercredi, devant la presse, Nicolas Guinand, le directeur de Sugyp. La société, basée à Grandson (VD), a été choisie pour assurer le spectacle, qui sera synchronisé grâce à plus de 5000 allumages électroniques, garantissant une coordination au centième de seconde.

Un peu plus de 4100 bombes éclateront dans le ciel genevois. Leur taille varie entre 75 et 250 millimètres. Les plus grosses sont projetées à environ 200 mètres d'altitude, a expliqué M. Guinand. Le matériel pyrotechnique provient d'Asie en majorité, mais également d'Italie et d'Espagne.

Peu de pollution

Toutes les bombes sont en carton. Le plastique est banni. Les retombées se dégradent ainsi facilement dans l'eau. La musique qui accompagnera le feu sera éclectique. On passera du classique au punk. Il y aura aussi des airs du TOP 50 et des chansons d'artistes décédés cette année, a divulgué le patron de Sugyp.

Le jet d'eau, panache emblématique de Genève, continuera de fonctionner durant tout le spectacle pyromélodique. «Nous aurons la maîtrise de son éclairage et nous pourrons ainsi lui faire changer de couleur au fil des tableaux», a souligné M. Guinand. Le symbole genevois servira aussi d'écran pour projeter des lasers.

Budget de près d'un million

Le budget alloué au grand feu d'artifice s'élève à 800'000 francs. Le financement est assuré par la Fondation Genève Tourisme et des mécènes, parmi lesquels la Loterie Romande. Les pouvoirs publics n'ont pas été mis à contribution. Le jour du spectacle, le pont du Mont-Blanc sera fermé à la circulation dès 16 heures.

Mercredi des dizaines de personnes mettaient la dernière touche aux préparatifs sur le quai des Eaux-Vives. Les engins pyrotechniques étaient arrimés sur les ponts des barges desquelles ils seront lancés. Une répétition générale, uniquement avec le système de tir, sera effectuée avant samedi «pour nous rassurer», a noté M. Guinand. (ats/nxp)