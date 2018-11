Le PLR genevois lance six candidats pour le National

Le principe d'une liste à six a été approuvé par 87 des 144 délégués. Certains plaidaient pour une liste à dix, soit le nombre de candidats à la candidature. «Je ne me vois pas éliminer quatre personnes alors qu'on appelle à l'unité», a relevé Claude Haegi, ancien conseiller d'Etat.

En effet, Francine de Planta, vice-présidente du parti avait appelé à l'ouverture de l'assemblée à resserrer les liens dans «ces moments de turbulences». Ces dernières semaines, la presse s'est fait écho de tensions entre ex-radicaux et ex-libéraux en lien notamment avec la découverte d'une cagnotte d'une association radicale qui aurait permis de financer une campagne de Pierre Maudet.

Soirée plutôt calme

Le parti est aussi fragilisé par la procédure pénale pour acceptation d'un avantage qui vise le conseiller d'Etat. Annoncé absent dans un premier temps absent en raison d'une réunion de Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux de justice et police à Appenzell Rhodes-Intérieures, Pierre Maudet était finalement sur place au début de l'assemblée. Il n'a rien dit.

Très attendue en raison des affaires qui secouent le parti, cette assemblée des délégués a finalement été très calme. Les débats ont notamment porté sur la nécessité ou non d'imposer des quotas féminins d'un tiers pour cette liste. Cette proposition a été très largement balayée.

Par acclamation

Au final, les deux sortants Christian Lüscher et Benoît Genecand se trouvent en tête de liste. Suivent la députée Simone de Montmollin, Sophie Dubuis et les députés Murat Julian Alder et Cyril Aellen. Les délégués ont ainsi écarté le président du PLR Genève Alexandre de Senarclens, les députés Pierre Conne et Rolin Wavre et le conseiller municipal de Bellevue Frédéric Luyet.

Le PLR Genève vise aussi un siège au Conseil des Etats où la droite n'est plus représentée depuis 2007. Unique candidat à la candidature, Hugues Hiltpold, conseiller national sortant, a été désigné par acclamation par les délégués. (ats/nxp)