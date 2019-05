Le Parquet n'a pas trouvé de fraude électorale

Le procureur général de Genève Olivier Jornot n'a à ce stade pas trouvé d'indice qu'une fraude électorale a été commise au sein du Service des votations et élections. Il n'a pas trouvé non plus de fait relevant de corruption, a-t-il déclaré lundi devant les médias.

Le magistrat, sur les éléments dont il dispose à ce stade des investigations, n'a également trouvé aucun indice que des votations passées ont été affectées dans leurs résultats par des manoeuvres frauduleuses, ni que les votations du 19 mai prochain puissent être viciées par des manoeuvres électorales.

L'enquête se poursuit, a souligné M. Jornot. De nombreuses personnes doivent encore être entendues. Le suspect, qui travaille comme auxiliaire au Service des votations et élections, a été confronté pendant neuf heures à sa principale accusatrice, également auxiliaire dans ce service.

Le suspect a été libéré, le Ministère public estimant qu'en l'état, les charges pesant sur lui étaient insuffisantes. Le prévenu a toutefois l'interdiction de se rendre dans les locaux du Service des votations et élections et n'a pas le droit d'entrer en contact avec ses collègues. (ats/nxp)