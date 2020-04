Le Salon de l'auto de Genève a un nouveau boss

Agé de 45 ans, Sandro Mesquita dispose d'une «riche expérience» dans le domaine du marketing et de la communication, indique mercredi le Geneva International Motor Show (GIMS). Il a oeuvré une quinzaine d'années pour des entreprises nationales et internationales, dont Alpiq entre 2010 et 2012 en qualité de responsable marketing et développement des affaires.

Depuis 2013, il travaille pour Publicis Communications, en qualité de directeur général du bureau lausannois.

Le règne d'Olivier Rihs à la tête du GIMS aura été de très courte durée. Arrivé en juillet, il a annoncé sa démission quatre mois plus tard. M. Rihs devait en principe diriger une seule et unique édition du Salon, la 90e, finalement annulée en février à cause la pandémie de coronavirus.

L'avenir de la manifestation reste précaire après cet épisode. Lors d'une interview, Olivier Rihs avait estimé en février les pertes éventuelles de l'annulation à 5-15 millions de francs pour la Fondation organisatrice. «Cela met un peu en danger la pérennité de la Fondation», avait indiqué pour sa part le président Maurice Turrettini. Le GIMS s'est notamment engagé à rembourser tous les billets. (ats/nxp)