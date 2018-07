Le viol présumé de Henda Ayari par Ramadan vacille

Elle est la première à avoir porté plainte contre Tariq Ramadan pour viol, en octobre 2017. Henda Ayari assurait alors avoir été abusée par le théologien suisse entre le 31 mars et le 8 avril 2012 dans un hôtel Holiday Inn, près d'une gare parisienne, avant de finalement préciser que le viol avait eu lieu le 26 mai 2012 à l'hôtel Crowne Plaza au cœur de Paris.

La militante laïque est actuellement confrontée dans le cabinet de trois juges d'instruction ce jeudi 19 juillet. Or, «Le Point» affirme qu'en vérifiant son agenda, les enquêteurs ont acquis la certitude que cette mère de 41 ans se trouvait en fait au mariage de son frère ce jour-là.

Son frère cadet a précisé aux enquêteurs que le 26 mai 2012, il se mariait à Petit-Couronne, à 7 ou 8 kilomètres de Paris et que sa sœur était présente jusqu'à environ 3 heures du matin: «Dans mes souvenirs, elle était présente et souriante, a-t-il déclaré aux policiers. Il me semble qu'on la voit sur une vidéo du mariage qui est gravée sur un DVD». Les policiers ont pu vérifier auprès des services d'Etat civil que Monsieur Ayari s'était bel et bien marié ce jour-là: «la date du 26 mai 2012 ne tient pas debout», a-t-il conclu.

Il est à noter néanmoins que le contexte familial est très tendu, au point que ce frère ne parle plus à sa sœur. Ses déclarations sont donc à mettre en perspective avec les tensions familiales.

