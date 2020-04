Les Genevois devront patienter jusqu'à mardi

A Genève, 86 candidats briguent un poste lors du second tour de l'élection des exécutifs municipaux qui a eu lieu dimanche sur fond de pandémie. En raison des mesures spéciales pour le dépouillement, il faudra attendre jusqu'à mardi pour connaître les résultats.

Au total, 21 communes sur 45 sont concernées par ce second tour. Parmi celles-ci, la Ville de Genève où quatre candidats sortants sur cinq ne se représentent pas. Lors du premier tour du 15 mars, les quatre candidats de gauche sont arrivés en tête suivis d'un PLR et d'une PDC. Vu l'absence d'alliance à droite pour le second tour, la gauche devrait placer ses quatre candidats à l'exécutif.

Au-delà des enjeux politiques, cette campagne pour le second tour a surtout été marquée par les incertitudes sur le maintien du scrutin étant donné les circonstances sanitaires. Estimant les conditions peu démocratiques pour faire campagne, Ensemble à Gauche, SolidaritéS, le DAL et le MCG avaient déposé un recours.

Agents municipaux

La décision de la justice est finalement tombée jeudi, trois jours avant l'échéance: la Chambre constitutionnelle de la Cour de justice admettait que la restriction des libertés d'expression et de réunion affectaient la campagne, mais relevait que les candidats avaient tout de même pu la mener via internet et les réseaux sociaux. Un report aurait causé des difficulté institutionnelles et juridiques trop importantes, selon les juges.

Le Conseil d'Etat, qui avait mené la même analyse, a mis en place des mesures pour mener à bien ce scrutin dans le respect des règles imposées par la Confédération. Les bureaux de vote sont ainsi restés fermés dimanche. Seul le vote par correspondance était possible. Les polices municipales ont été sollicitées pour récupérer sur demande les enveloppes au domicile des électeurs.

Rien avant mardi

Enfin, il était aussi possible de déposer l'enveloppe au service des votations à des horaires définis, et ce jusqu'à dimanche 12h. Le dépouillement a débuté à 12h01 sous contrôle de la commission électorale centrale. Les effectifs ont été réduits pour respecter les distances minimales entre les collaborateurs.

Les résultats, qui sont habituellement publiés dimanche en soirée, seront par conséquent rendus publics seulement mardi en fin de journée. Dans l?intervalle, aucun résultat intermédiaire anticipé ou provisoire ne sera publié. Seul chiffre avancé par la chancellerie: le taux de participation qui s'élevait samedi à 24,3%. (ats/nxp)