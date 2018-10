Meurtre d'Onex: le suspect bientôt jugé

Le procès d'un homme accusé d'avoir étranglé une femme à Onex, en février 2015, aura lieu dans les prochains mois devant le Tribunal criminel de Genève. Il avait été arrêté peu après la disparition de la septuagénaire, dont le corps n'a été retrouvé en France que deux ans après.

La police genevoise avait signalé la disparition inquiétante de cette habitante d'Onex en février 2015. Les restes de son corps n'avaient toutefois été découverts qu'en mars 2017, dans une zone boisée près de Nantua, dans le département de l'Ain (F), grâce à l'enquête menée par la police, indique vendredi le Ministère public.

Dans son acte d'accusation déposé jeudi au Tribunal criminel, le procureur Endri Gega retient l'assassinat, compte tenu du mobile et de la manière d'agir du prévenu. Selon cet acte, l'homme, aujourd'hui âgé de 52 ans et présumé innocent, a fait venir sa voisine d'immeuble dans son appartement, où il l'a attachée et bâillonnée.

Pour le Ministère public, l'accusé savait que sa victime avait retiré le jour même 40'000 euros de son compte bancaire et il l'a tuée pour lui voler cette somme. Il a ensuite utilisé ses cartes bancaires pour faire des achats et retirer de l'argent pour un montant de plus de 8290 francs. Il a porté un habit de la victime devant une caméra de vidéosurveillance afin de cacher son crime.

Le quinquagénaire est aussi accusé de séquestration et d'enlèvement ainsi que d'atteinte à la paix des morts. Il s'est débarrassé du corps de la défunte dans une zone forestière de la région de Nantua et est suspecté d'être revenu sur les lieux une semaine plus tard pour asperger d'essence la dépouille et y bouter le feu. (ats/nxp)