Mobility et Catch-A-Car se rapprochent

Les adeptes de l'autopartage verront bientôt leur champs de possibilité s'élargir à Genève. Après être entièrement devenue propriétaire, en janvier, du système Catch-A-Car qu'elle avait créé avec l'assureur Allianz et l'importateur Amag, la coopérative Mobility annonce la création d'une passerelle entre ces deux réseaux. Dès le mois de juillet, leurs abonnés respectifs pourront utiliser indifféremment l'un ou l'autre système.

Les deux modèles se distinguent en plusieurs points. A l'échelle nationale, Mobility propose divers types de véhicules (de la petite voiture de ville à l'utilitaire en passant par le cabriolet de prestige) sur des sites fixes où les engins sont restitués en fin d'utilisation. La tarification se fait en fonction du temps d'utilisation et du kilométrage parcouru.

Disponible uniquement à Bâle et Genève, Catch-A-Car propose un modèle unique. Le réseau fonctionne selon le principe du free-floating, sans site fixe. En clair, ses véhicules sont disséminés au sein d'une zone couvrant le centre de l'une ou l'autre agglomération et peuvent-être rendus sur n'importe quelle place publique de cette même zone. Le prix est fixé uniquement en tenant compte du temps d'utilisation.

Catch-A-Car, qui à l'occasion de ce rapprochement sera rebaptisé Mobility Go et arborera la livrée rouge et blanche de son propriétaire, compte 14000 utilisateurs entre Bâle et Genève. De son côté, Mobility revendique 11000 clients à Genève. Au bout du lac, la flotte Catch-A-Car compte cent voitures tandis que Mobility y propose 191 voitures sur 78 emplacements. Les abonnés et sociétaires de Mobility bénéficieront d'un tarif préférentiel pour utiliser la flotte Catch-A-Car. (TDG)