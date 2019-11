Motocycliste blessé à Genève

Mardi très tôt, vers 6h45, un accident de la circulation s'est produit sur la route de Vernier en direction de la route du Nant-d'Avril, communique la police cantonale genevoise.

Selon les premiers éléments de l'enquête, à la hauteur de la route de Pré-Bois, le feu s'est mis au vert et un choc s'est produit entre le côté droit d'une auto conduite par un homme de 52 ans et le côté gauche d'une moto conduite par un homme de 41 ans. Suite au choc, le conducteur de la moto est tombé sur la chaussée et s'est blessé. Il a été pris en charge par une ambulance.

La brigade routière et accidents recherche des témoins de l'accident et demande à toute personne pouvant fournir des informations de téléphoner au 022/427.64.50.