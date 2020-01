Un Marocain interpellé sur les lieux du cambriolage

Mardi 28 janvier, peu avant 3h du matin, des patrouilles de la police cantonale de Genève sont intervenues pour un cambriolage dans un magasin de tabac au Petit-Lancy. Un homme avait brisé la vitre du bureau de tabac pour y entrer et avait dérobé l'argent qui se trouvait dans le tiroir-caisse.

L'homme a pu être interpellé alors qu’il se trouvait encore dans le commerce. Il a été conduit au poste de Lancy-Onex pour la suite de la procédure.

Des divers contrôles, il ressort que le prévenu, un homme marocain né en 2001 et sans domicile fixe, fait notamment l’objet d’une mesure d’interdiction d’entrée sur le territoire suisse. Il a été appréhendé pour dommages à la propriété, vol et violation de domicile, ainsi que pour infractions à la Loi sur les étrangers et l'intégration.

Durant tout sa présence au poste, l'intéressé s'est montré agressif et insultant, n'hésitant pas à cracher sur les policiers en les traitant de «fils de p...».

L’homme a refusé de répondre aux questions et de signer les documents relatifs à la procédure.

Vu ce qui précède, l'intéressé a été mis à disposition du Ministère public.