Une agence dirigée par un Genevois accusée d'abus

Un rapport interne à l'Agence des Nations unies pour les réfugiés palestiniens (UNRWA) fait état de mauvaise gestion et d'abus d'autorité qui auraient été commis au plus haut niveau au moment où cet organe d'aide était confronté à une crise financière sans précédent.

Le rapport, émanant du département éthique de l'Agence, a été envoyé au secrétaire général de l'ONU. Des enquêteurs de l'ONU se sont rendus dans les bureaux de l'UNRWA à Jérusalem et à Amman afin de recueillir des informations, selon des sources proches du dossier. L'UNRWA a déclaré coopérer pleinement à l'enquête et ne pas pouvoir fournir certains détails tant que les investigations sont en cours.

L'AFP s'est procuré une copie du rapport qui décrit comme «crédibles et corroborés» de graves abus éthiques commis par des hauts dirigeants, dont le commissaire général de l'Agence, le Genevois Pierre Krähenbühl.

Parmi les accusations figurent celles «d'agissements à caractère sexuel inappropriés, népotisme, représailles, discriminations et autres abus d'autorité, (commis) à des fins personnelles, pour réprimer des divergences d'opinion légitimes».

Sollicitée par l'AFP, l'UNRWA a déclaré dans un communiqué être probablement «l'une des agences onusiennes les plus surveillées en raison de la nature du conflit (israélo-palestinien) et l'environnement complexe et politisé dans lequel elle travaille».

«Népotisme»

«Au cours des 18 derniers mois, l'UNRWA a fait face à une pression financière et politique intense, mais l'ensemble de son personnel a maintenu le cap, aidant 5,4 millions de réfugiés palestiniens alors qu'elle traversait une crise financière sans précédent en 70 ans d'existence», a déclaré l'Agence.

Dans un autre communiqué transmis à l'AFP, Pierre Krähenbühl a déclaré que «si l'enquête en cours - une fois terminée - devait présenter des conclusions nécessitant des mesures correctives ou d'autres mesures de gestion, nous n'hésiterons pas à les prendre».

Fondée en 1949, l'UNRWA gère des écoles et fournit une aide vitale à des millions de réfugiés palestiniens en Jordanie, au Liban, en Syrie et dans les Territoires palestiniens. Elle emploie 30'000 personnes, principalement des Palestiniens. Plus de 700'000 Palestiniens ont été expulsés ou ont fui leurs terres entre avril et août 1948, au moment de la création d'Israël, selon l'ONU.

Le rapport interne de l'UNRWA dénonce les abus de pouvoir d'un petit groupe de hauts responsables, pour la plupart des expatriés, qui ont contourné les mécanismes de contrôle de l'ONU.

M. Krähenbühl visé

Pierre Krähenbühl aurait lui-même noué une relation amoureuse avec sa conseillère principale, nommée en 2015, après un processus de recrutement «extrêmement rapide» selon le rapport. Cette conseillère aurait ainsi suivi le commissaire général en classe affaires lors de ses déplacements à l'international.

En 2018, les Etats-Unis ont mis fin à leur aide financière annuelle de 300 millions de dollars (270 millions d'euros) à l'UNRWA. Israël et les Etats-Unis s'opposent au fait que les Palestiniens puissent transmettre le statut de réfugié à leurs enfants, souhaitant réduire le nombre de personnes bénéficiant d'une aide de l'UNRWA, ce que les Palestiniens dénoncent comme une violation de leurs droits.

Dénonciations ignorées

Le rapport vise également l'une des adjointes de M. Krähenbühl qui a fait recruter son mari à une fonction bien rémunérée, et elle est épinglée pour avoir écarté certaines personnes du processus de prise de décision pour des motifs personnels et contourné des mécanismes de régulation. Elle a quitté l'UNRWA jeudi dernier pour «motifs personnels».

Un autre haut responsable est aussi épinglé, décrit comme «intimidant son équipe» et agissant comme un «voyou». Lui a récemment été «écarté de l'agence en raison d'un comportement inapproprié», selon l'UNRWA. Aucun des deux n'a pu être joint pour une réaction. (ats/nxp)