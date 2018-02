Carton plein pour la 8e édition du Festival Antigel

Le Festival Antigel a rassemblé pour la seconde année consécutive 50'000 spectateurs en région genevoise. Satisfaits, les organisateurs ne veulent pas étendre davantage la capacité. Première, une programmation en France voisine a reçu un «accueil plus que chaleureux».

Spectateurs «multi-générationnels»

Au total, cette 8e édition qui s'est achevée samedi soir a eu lieu pendant 23 jours dans 23 communes. Elle a réussi à déplacer des spectateurs «multi-générationnels», ont dit dimanche les organisateurs. Ceux-ci ont pu aussi bien assister à de grands concerts comme celui de Jane Birkin qu'à des balades à vélo ou des représentations de danse.

Une place importante était à nouveau donnée aux artistes locaux. Parmi les productions exclusives Made in Antigel, deux ont «particulièrement marqué» le festival. L'une a attiré près de 2000 personnes.

Des propositions inédites

Autre art, grâce à l'activiste et féministe Aya Tarek, une fresque décore désormais une façade des Pâquis. Depuis 2016, le Festival mène une réflexion avec son partenaire Shap Shap qui cherche à réduire les inégalités dans le monde.

Succès aussi pour le dispositif social Antidote. Une soixantaine de personnes, requérants d'asile et jeunes en insertion sociale et professionnelle, ont pu participer à des activités de formation et d'insertion et ont soutenu le Festival. Un concert a aussi eu lieu dans un établissement pénitentiaire fermé.

Le budget a dépassé les 2,5 millions de francs, dont un million cumulé des communes genevoises et du Canton de Genève. La prochaine édition aura lieu du 1er au 23 février 2019. (ats/nxp)