Comment le PLR a repoussé son vote sur la démission de Maudet

Le sort de Pierre Maudet reste en suspens. Alors qu'une demande de démission est dans l'air au sein de même du Parti libéral radical (PLR), son comité directeur, réuni ce mardi matin, temporise. Une nouvelle séance est prévue ce vendredi.

Après deux heures de discussions au siège du parti, boulevard Jaques-Dalcroze, dans une ambiance «posée, respectueuse, sans être forcément agréable», selon les uns, «tendue» selon les autres, la trentaine de membres, dont la conseillère d'Etat Nathalie Fontanet, s'est éclipsée en catimini. Au cours, des débats les partisans du magistrat cantonal et ses adversaires, dont les élus nationaux, ont croisé le fer.

Voici le déroulement des débats relatés par nos témoins. Après le président Alexandre de Senarclens, le magistrat cantonal Pierre Maudet prend la parole: il rappelle l'affaire et se serait «présenté en victime d'une cabale médiatique».

Le conseiller national Christian Lüscher reprend la balle au bond. Il rappelle le calendrier des mésaventures du parti, la succession des révélations. Les victimes? Ce sont les membres du parti, aurait-il dit et terminé par un appel à la démission. Il est soutenu par le chef de groupe des députés, Cyril Aellen.

Le ton monte lorsqu'un membre appelle à créer un «comité des sages» se substituant à la présidence et au comité directeur. Cette solution, pouvant être vue aussi bien comme un désaveu de la direction que comme une pacification du parti, est examinée. En outre, la question de sa légalité se pose, cet organe n'ayant pas d'existence statutaire.

Votes délicats

C'est à ce moment, une demi-heure avant la fin de la séance, que Pierre Maudet est prié de quitter la salle. Il s'éclipse par une porte dérobée, à l'arrière du bâtiment, et se refuse à tout commentaire quand il est rattrapé par deux journalistes. En son absence, trois votes sont mis sur la table: la création du comité de sages, la demande de démission de Pierre Maudet, le report de toute décision durant une ou deux semaines. C'est cette solution qui sort gagnante. Le président du PLR, Alexandre de Senarclens, entouré des conseillers nationaux Christian Lüscher et Hugues Hiltpold, ainsi que Cyril Aellen, sort sur le seuil. Face aux médias, sa déclaration est laconique: «Le comité a reçu des informations sur la procédure pénale et les différents comités de soutien de Pierre Maudet. Vu l’heure tardive, le comité a décidé de se revoir à brève échéance.» Il s'agira de se pencher sur la communication du parti sur l'affaire et également de se déterminer à nouveau sur le fond: savoir s'il appelle «Pierre Maudet à prendre ses responsabilités.» La ligne du «wait and see» suivie jusqu'ici, qui consiste à condamner les agissements de Pierre Maudet et s'en remettre à la décision de la Justice pour le reste, est abandonnée. Au profit de quoi? C'est la question à étudier.

Pronostics difficiles

Il est tout sauf sûr que la nouvelle réunion débouche sur quoi que ce soit. Car les membres sont divisés. Selon des pronostics internes, un vote de défiance envers le magistrat mis en cause, s'il avait eu lieu seul, l'aurait emporté de peu. Mais la direction d'un grand parti, même pour apurer les comptes, peut-elle déclencher une crise en s'appuyant sur une faible majorité? D'un autre côté, un parti peut-il supporter pendant des mois une situation de conflit sans la trancher?

Pris dans la tourmente depuis six mois en raison de son voyage litigieux à Abu Dhabi en novembre 2015, le conseiller d'Etat a menti à plusieurs reprises et l'a même reconnu publiquement. Après une levée d'immunité, il a été mis en prévention en septembre par le Ministère public pour acceptation d'un avantage. Tout comme son ancien chef de cabinet. Ce dernier et un haut-fonctionnaire sont, depuis la semaine passée, prévenus d'abus d'autorité. Et deux entrepreneurs actifs dans l'immobilier doivent être mis en prévention le 5 décembre pour octroi d'un avantage en lien avec le voyage.

Lors des débats internes du comité directeur du PLR, un participant a évoqué la stratégie de communication de l'avocat de Pierre Maudet. On a pu quelques minutes plus tard sa réponse en direct sur les réseaux sociaux:

#Maudet J’espère que les tweets qui ont pu crisper n’étaient pas ceux rappelant la présomption d’innocence, sa définition, ses belles exigences, toutes consubstantielles à la démocratie. — Grégoire Mangeat (@GregoireMangeat) 20 novembre 2018

(nxp)