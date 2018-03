Genève sera plus chaude de 2,5°C d'ici dix ans

Treize villes à travers le monde, dont Genève, devraient voir leurs températures augmenter de plus de 2°C d'ici une dizaine d'années, selon une étude du Réseau de recherche sur le changement climatique urbain.

La ville belge de Louvain, à l'est de Bruxelles, est confrontée à la hausse potentielle la plus forte parmi une centaine de villes étudiée depuis plusieurs années dans le rapport de l'institut basé à l'Université de Columbia, à New York.

«C'est très alarmant», a souligné mardi l'un des contributeurs de l'étude, William Solecki, dans le cadre de la Cities and Climate Change Science Conference qui se tient actuellement à Edmonton, au Canada.

Check out a piece by Mayor @doniveson, @sethschultz & Dr. Debra Roberts on "Why Cities Are on the Front Lines of the Climate Change Fight": https://t.co/BtI5zPaH0L #CitiesIPCC — Cities IPCC (@Cities_IPCC) March 6, 2018

D'après le rapport, Genève ( 2,5°C), Shenzhen en Chine ( 2,3°C) et Tsukuba au Japon ( 2,3) figurent parmi les villes qui pourraient être soumises aux plus fortes hausses des températures dans les années 2020.

Toutes les prévisions comportent également un seuil, comme à Louvain, dont les températures pourraient augmenter de seulement 1,1°C.

L'accord de Paris, adopté en décembre 2015, vise à limiter la hausse moyenne de la température mondiale «bien en dessous» de deux degrés Celsius par rapport au niveau de l'ère pré-industrielle, avec pour objectif d'être le plus près possible de 1,5° C.

Anticiper le réchauffement

Le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (Giec) a déclaré en janvier que limiter la hausse à 1,5°C permettrait de limiter les épisodes extrêmes de canicule, sécheresse ou inondation, les migrations démographiques et même les risques de conflit.

Pour Cynthia Rosenzweig, qui a également contribué au rapport, ces nouvelles données vont permettre aux villes de mieux prévenir les effets du réchauffement climatique. «Comment les villes sauront elles développer leurs plans d'action, à moins qu'elles ne connaissent les projections des températures ou comment le climat est supposé évoluer chez elles», s'est-elle interrogée en conférence de presse. (ats/nxp)