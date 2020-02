Joachim Son-Forget relaie la vidéo attribuée à Benjamin Griveaux

Le député des Français de Suisse domicilié à Genève, Joachim Son-Forget a relayé à ses quelque 60'000 abonnés sur Twitter, un lien vers la vidéo à caractère sexuel qui a été diffusée et revendiquée par l'artiste provocateur et réfugié politique russe à Paris, Piotr Pavlenski, qui s'est fait connaître en mettant le feu à la Banque de France.

L'ex-député de LREM qui habite Genève est même allé sur le plateau de l'émission people «Morandini Live» sur CNews pour s'en expliquer. Sur Twitter, il se défend d'«être responsable des gens qui ont fait cette vidéo». Il tente ensuite de se dédouaner en trouvant «acceptable que les gens soient imparfaits et grivois... cela prouve leur humanité», écrit-il. Il finit en estimant que «les instigateurs de ces lynchages organisés doivent être traduits en justice». Dans un autre tweet, il exprimait son soutien à Benjamin Griveaux parlant d'une «attaque basse», lui conseillant «de ne pas se retirer». Jamais, il ne s'excuse de la rediffusion irresponsable de cette vidéo.

Cette affaire a provoqué le retrait de candidature de Benjamin Griveaux qui dénonce «des attaques ignobles». Un site avait diffusé mercredi soir une vidéo intime et des messages connotés adressés à une femme, affirmant qu'ils émanaient de l'ancien porte-parole du gouvernement. «Depuis plus d'un an, ma famille et moi avons subi des propos diffamatoires, des mensonges, des rumeurs, des attaques anonymes, la révélation de conversations privées dérobées ainsi que des menaces de mort; Ce torrent de boue m'a affecté et, surtout, a fait mal à ceux que j'aime», a déclaré le candidat tête de liste LREM à Paris qui veut protéger sa famille en se retirant de la course à la Mairie de Paris.