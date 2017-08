Le Rhône attire les marins d'eau douce

Malgré l'annulation de la «Descente ultime du Rhône», une centaine de marins d'eau douce se sont élancés en petits groupes sur le fleuve samedi après-midi, à Genève. Pour des raisons de sécurité, la police et les sapeurs-pompiers étaient présents sur les berges du Rhône et sur l'eau.

Près de 700 personnes avaient annoncé sur Facebook leur intention de participer à la «Descente ultime du Rhône». Après avoir rencontré la police, le Service d'incendie et de secours (SIS) de la Ville de Genève et le service du médecin cantonal, les organisateurs de cette descente festive et alcoolisée ont annulé la manifestation prévue samedi à 13h30. Ils auraient dû demander des autorisations.

Un groupe d'une quinzaine de personnes, réparties sur douze bateaux et bouées pneumatiques, est parti vers 12h30. D'autres ont suivi, dont quelques-uns avec des enfants. Certaines personnes avaient déjà navigué sur le Rhône, mais d'autres le faisaient pour la première fois et n'avaient aucune idée des dangers, notamment à la hauteur de la Jonction où l'Arve, bien plus froide, rejoint le Rhône.

Sous surveillance

La police du lac et le SIS étaient présents sur le plan d'eau et sur ses berges. Le débit du barrage du Seujet, en amont, avait été réduit pour diminuer le courant du fleuve. Et un hélicoptère de l'armée survolait les lieux pour la police. «Nous craignions l'effet de masse. Dans ce cas, une personne en difficulté ne serait pas visible», a expliqué Jean-Philippe Brandt, porte-parole de la police.

Cette dernière mettait aussi en garde contre une consommation excessive d'alcool et contre le risque d'hydrocution après avoir passé des heures au soleil. Des agents en civil vérifiaient qu'aucun mineur non accompagné ne s'élance sur l'eau. La police a levé le dispositif de sécurité à 17h00. (ats/nxp)