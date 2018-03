Les prix CinéCivic remis en présence de Sommaruga

Les vainqueurs du concours CinéCivic 2017-2018 ont été dévoilés mercredi à Genève. Les participants devaient réaliser des petits films ou des affiches dont le but est d'inciter les jeunes à aller voter. La cérémonie s'est déroulée en présence de la conseillère fédérale Simonetta Sommaruga.

Participation record

Cette cinquième édition du concours est celle de tous les records, avec 930 participants provenant des cantons de Genève, Vaud, Neuchâtel, Fribourg, Berne et du Valais. 75 personnes ont été nominés. Au bout du compte, quinze films et affiches ont reçu un prix.

Le 1er Prix Film des 10-16 ans a été décerné au Genevois Zacharie Perego et au Vaudois Thibault Maradan pour le film «Bernard, cultivateur d'arbres à opinion». Pour les 17-25 ans, la plus haute marche du podium est occupée par les Fribourgeois Steve Monnard, Elias Thürler et Christophe Vauthey pour le film «Et toi, papa?».

Dans la catégorie affiches, les gagnantes des 10-16 ans sont les Valaisannes Laila Glassey di Mambro, Noélie Pittet et Manon Vannay pour leur affiche «Evolue, va voter». Pour les 17-25 ans, le premier prix revient à la Vaudoise Kimberly Hurtado pour son affiche intitulée «Votation». (ats/nxp)