Pierre Maudet reste président et garde la police

Pierre Maudet reste président du Conseil d'État genevois et chef du Département de la sécurité. Le gouvernement n'a pas voulu lui retirer ses dicastères pendant l'enquête sur son voyage contesté à Abu Dhabi. En revanche, certaines de ses prérogatives lui ont été retirées.

Lors d'un point presse ce mercredi après-midi, le Conseil d'État s'est exprimé par la voix d'Antonio Hodgers, vice-président, et par celle de Pierre Maudet lui-même. L'ensemble du gouvernement était présent.

Le Ministère public genevois ayant annoncé son souhait de mettre Pierre Maudet en prévention, le Conseil d'État a retiré au magistrat PLR ses tâches de représentation du gouvernement vis-à-vis de l'extérieur et des institutions.

«Il s'agit de préserver une sérénité, une stabilité et une crédibilité dans les relations face à l'extérieur, aux institutions et aux médias», a expliqué le Vert Antonio Hodgers. Le gouvernement veut créer une «étanchéité claire» entre Pierre Maudet et le Ministère public, qui mène l'enquête sur lui. En revanche, il reste chargé de la Police.

Pourquoi lui laisser la Police alors qu'une enquête pénale est en cours? «L'enquête est menée par l'Inspection générale des services (IGS), a expliqué Antonio Hodgers. Celle-ci dépend directement du Ministère public et non du Département de la sécurité.» Le volet de supervision administrative de l'IGS sera en revanche assuré dès à présent par Mauro Poggia.

Qu'en est-il des mensonges que Pierre Maudet aurait échafaudés sur son voyage, selon le Ministère public? Le Conseil d'État ne veut pas se prononcer sur cet aspect, qui relève de l'enquête pénale. Mais Antonio Hodgers a admis que la confiance de certains membres du Conseil d'État «a pu être ébranlée».

Quant au rôle de Pierre Maudet au sein de Genève Aéroport, rien ne change. «Je rappelle que depuis trois ans le représentant du Conseil d'État au sein de l'aéroport n'en préside plus le conseil d'administration», a relevé Pierre Maudet.

Ci-dessous, vous pouvez lire le communiqué du Conseil d'État.

(Développement suit)

Le texte du communiqué du Conseil d'État:

"Le Conseil d’État a pris connaissance de la demande d'autorisation de poursuivre déposée par le Ministère public au Grand Conseil le jeudi 30 août, dans la perspective d'entendre Monsieur le conseiller d’État Pierre Maudet en qualité de prévenu.

Il s’est réuni depuis lors en séances extraordinaires, sous la présidence du conseiller d’État Antonio Hodgers, vice-président.

Le Conseil d’État ne souhaite pas entrer dans une instruction des faits à l'origine de la demande du Ministère public, qui relève de la compétence des autorités judiciaires, respectivement de celle du Grand Conseil en ce qui concerne l’autorisation de poursuivre. Il a pris des dispositions de nature à assurer le bon fonctionnement des institutions et la sérénité indispensable à l’action gouvernementale. De plus, il souhaite éviter tout soupçon de conflit d’intérêts ou d’intrusion dans la procédure actuellement menée par le Ministère public, notamment avec l’appui de l’inspection générale des services (IGS).

Dans cette perspective, indépendamment de ce que pourra être l'issue de la procédure en cours et en accord avec Monsieur le conseiller d’État Pierre Maudet, le collège gouvernemental a pris ce matin les dispositions organisationnelles provisoires suivantes:

Les prérogatives de la présidence du Conseil d’État en matière de représentation extérieure du collège, de représentation à l'égard du Grand Conseil, de préparation et de présidence des séances du collège gouvernemental sont provisoirement confiées à la vice-présidence du Conseil d’État. Les autres activités du département présidentiel (surveillance des communes, Genève internationale, affaires extérieures et affaires économiques) continueront à être assumées par le titulaire.

Toutes les relations institutionnelles entre le pouvoir judiciaire et le département de la sécurité sont assurées par Monsieur le conseiller d'Etat Mauro Poggia, en sa qualité de suppléant du chef du département de la sécurité.

L'exercice des responsabilités hiérarchiques du chef du département de la sécurité en tant que supérieur de la cheffe de la police pour ce qui touche à ses responsabilités administratives sur l'IGS sont assurées par Monsieur le conseiller d’État Mauro Poggia, en sa qualité de suppléant du chef du département de la sécurité.

Monsieur le conseiller d’État Pierre Maudet conserve, par conséquent, la direction du département présidentiel et du département de la sécurité et assume toutes les autres tâches y relatives.

Ces mesures ne modifient pas l’organisation administrative cantonale, telle qu’adoptée par le Conseil d’État le 1er juin et approuvée par résolution du Grand Conseil le 21 juin 2018.

Les dispositions prises ce jour et telles qu'énoncées ci-dessus resteront en vigueur tant et aussi longtemps que l'évolution du dossier ne justifie pas, pour le Conseil d’État, leur révision ou leur révocation."

