Alors qu'un patient sort des HUG guéri, un étudiant est testé positif

Le premier patient atteint de Covid-19 et hospitalisé est désormais guéri. Il a quitté l’hôpital ce mardi pour une convalescence d’une semaine. «Il n'a plus aucun symptôme, indique Laurent Paoliello, en charge de la communication du Département de la sécurité, de l'emploi et de la santé (DSES). C'est une sortie de convalescence, le patient restera encore une semaine chez lui, par précaution.»

Quant aux autres patients atteints du Covid-19 et encore à l’hôpital, ils vont tous bien, indique le Canton.

Un étudiant de l'UNIGE testé positif

Par ailleurs, un jeune Bâlois qui étudie au Global Studies Institute (GSI) de l'Université de Genève (UNIGE) a été testé positif lundi et est désormais hospitalisé dans son canton d’origine. Son état de santé n'inspire aucune inquiétude, indique l'UNIGE. Celle-ci a par ailleurs envoyé une information à ses étudiants à ce sujet, expliquant qu'une enquête d’entourage intercantonale est en cours pour identifier ceux qui ont eu un contact prolongé et rapproché avec cet étudiant tant dans les bâtiments qu'au sein de sa résidence. «Par mesure de précaution, des étudiants ont été confinés à domicile à Genève dans le cadre d'une quarantaine préventive. [...] Le GSI met également en place un relevé des présences pour permettre un suivi complet de la situation.»

54 personnes en quarantaine préventive

Actuellement, à Genève, on dénombre quatre cas d’hospitalisation sous contrôle médical strict et quatre patients malades désormais suivis à domicile dans trois lieux différents (il y a un couple). Cinquante-quatre personnes sont actuellement en quarantaine préventive. D’autres personnes en lien avec le cas de l’étudiant sont actuellement en cours d’évaluation.

Isolement à domicile ou hospitalisation décidés au cas par cas

Le Canton a également précisé les mesures de prise en charge des nouveaux cas ou des suspicions de cas. Lorsqu'une personne présente des symptômes et revient d'une zone à risques, elle subit un dépistage et si le test s'avère positif au coronavirus, il y a plusieurs cas de figure:

Le premier: elle peut être hospitalisée, si elle présente des besoins de soins aigus ou si elle fait partie des catégories à risques (personnes âgées, problèmes cardiaques, autres pathologies). «C'est une évaluation au cas par cas», précise Laurent Paoliello.

Le second: si la personne présente des symptômes légers, continue le porte-parole, on peut envisager de la mettre en isolement à son domicile durant deux semaines dans des conditions strictes: «Elle doit éviter tout contact avec sa famille ou ses colocataires et est placée à l'isolement dans une chambre. Les gens qui habitent avec elle doivent porter un masque.» Il n'y a pas de visite médicale systématique, c'est au cas par cas, mais un suivi journalier oui, par téléphone avec un médecin référent de contact.

Quel traitement recevra la personne isolée chez elle? «Il n'existe pas de traitement donc on ne peut traiter que les symptômes. Soigner le rhume, donner un médicament pour faire baisser la fièvre ou contre les maux de gorge.»

Enfin, que faire si on vit seul et qu'on ne peut pas sortir faire ses courses? «On peut organiser des livraisons avec la famille, les proches, les voisins voire le service civil à déposer sur le palier.» Le porte-parole rapporte encore que dans la grande majorité des cas, la maladie reste bénigne. Il précise encore que l'isolement à domicile résulte d'une évaluation au cas par cas - «on ne va pas renvoyer chez lui un patient qui vit dans un immeuble habité essentiellement par des personnes âgées...» - et explique que l'hospitalisation à domicile permet de «consacrer nos forces à la prise en charge des cas les plus graves, de ceux qui en ont le plus besoin, même si nous restons évidemment attentifs à l'évolution de la santé de ces patients à domicile».

En marge de la prise en charge du patient contaminé, une enquête d'entourage est menée. Les personnes susceptibles d'être infectées – parce qu'elles ont eu un contact rapproché et prolongé avec le malade – sont placées en quarantaine chez elles, avec des consignes strictes et un suivi médical par téléphone. Après les 14 jours de quarantaine ou d'isolation, si la personne n'a plus présenté de symptômes, «elle peut revivre normalement».

Enfin, ceux qui auraient eu un contact avec le patient alors qu'il n'avait pas encore de symptômes sont informés par sécurité et doivent prêter attention à l'évolution de leur santé. «On peut leur demander de prendre leur température régulièrement et d'alerter en cas de symptômes.»