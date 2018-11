Le Canton de Genève va lancer la vignette contre les voitures «sales»

«Un petit pas pour le Grand Conseil, un grand bond contre la pollution», c’est le mot du député PS Thomas Wenger, plagié sur celui de Neil Armstrong marchant sur la lune. C’est qu’un vote crucial vient d’avoir lieu au parlement genevois.

Par 62 oui, (PS, Verts, EAG, MCG, PDC) contre 31 non (PLR, UDC), l'assemblée a validé un ambitieux projet de loi. Déposé en son temps par Luc Barthassat, il forme une base légale pour créer un macaron signalant la performance écologique du véhicule. En cas de pics de pollution, les plus polluants pourraient se voir interdits de circulation au-delà de la moyenne ceinture (la Ville, Carouge et une partie de Lancy).

Trois niveaux d'alerte

Trois niveaux d’alerte sont prévus, qui entraînent l’application de mesures spécifiques et l’extension de l’exclusion selon l’échelle des véhicules classés en cinq catégories liées à leur performance écologique. Au premier niveau, l’autoroute de contournement passe à 80 km/h. On exclut les véhicules de type 1. Au deuxième, s’ajoutent la gratuité des TPG, une information intercantonale et l’exclusion des véhicules des catégories 1 et 2. Au dernier niveau, outre les mesures prévues au point un et deux, s’ajoutent l’interdiction des feux en plein air et l’exclusion des véhicules de catégorie 1 à 3. Des contraventions pouvant aller jusqu’à 500 francs sont prévues pour convaincre les récalcitrants.

«Ces mesures sont évolutives et équitables»

«Ces mesures sont évolutives et équitables, souligne le PDC François Lance durant le débat. Elles remplacent un système qui n’est pas très clair.» Les Verts abondent. Delphine Klopfenstein rappelle que le trafic motorisé est à l’origine de 40% de la pollution de l’air. Elle ajoute: «La meilleure manière de combattre la pollution, c’est de mener des politiques publiques en faveur de l’environnement au quotidien. Au PLR et à l’UDC, l’enthousiasme est très mesuré. «Ce genre de mesure est-il efficace? L’Office de l’environnement en doute», souligne André Pfeffer (UDC) et le PLR tente d’amender le texte, sans succès. Le MCG annonce son ralliement. En commission, il avait initialement voté contre les mesures.

Le président du Conseil d’État prend la parole: Antonio Hodgers rappelle que la pollution atmosphérique cause 3000 décès en Suisse chaque année. «Le projet permet de sortir du modèle de la circulation alternée pour aller à la circulation différenciée». Le Conseil d’État ayant abaissé les seuils d’alerte, il prédit une activation en cas de pics de pollution plusieurs fois par an. (24 heures)