Une femme d’affaires accusée d'avoir détourné 2 millions

La justice genevoise a convoqué ce mois une femme d’affaires indépendante accusée d’avoir détourné près de 2 millions de francs. Des sommes qu’elle aurait soutirées au début des années 2000 à deux hommes d’affaires qui disent lui avoir confié leurs avoirs. Voûtée sur le banc des accusés, R. ressemble à une femme au bord de la crise de nerfs. Vêtue d’une polaire rose délavée et de baskets noires, cette Australienne a, malgré son chignon, les cheveux ébouriffés qui lui tombent sur ses lunettes. Entre deux quintes de toux, elle fouille une liasse de documents froissés à côté de son sac Louis Vuitton et s’étonne du temps écoulé dans cette procédure. Comment lui donner tort sur ce point?

Les premiers faits remontent à… 2004. Trois juges d’instruction et autant de procureurs se sont passé, au fil du temps, la patate chaude avant qu’elle ne se retrouve aujourd’hui entre les mains du Tribunal de police. «La procédure viole le principe de célérité de la justice. À un moment donné, 1 million (ndlr: d’un des deux plaignants), déposé dans une banque en Allemagne, aurait dû être gelé par un des juges suisses à l’époque», déplore Me Robert Assaël, avocat de la défense.

Un couac

En raison d’un couac, d’un malentendu ou d’une négligence des autorités pénales helvétiques, le séquestre de ce million de dollars a été exécuté sur le mauvais compte en Allemagne et les fonds ont disparu… «L’État de Genève n’en est pas à 1 million près», tonne en audience Me Assaël. Me Sandrine Giroud défend un des deux plaignants. Cet Américain aurait remis cette somme à R. en vue d’un placement à un taux d’intérêt de… 100%. Tout comme son confrère, Me Philipp Ganzoni, qui défend une société ayant perdu 850 000 dollars australiens, elle déplore les manœuvres dilatoires de la défense qui, voyant venir la prescription de certains faits (2020), a tenté de récuser la juge et a demandé une analyse des signatures en bas des documents. En vain.

Durant la procédure, R. a été malade, un expert a même été mis en œuvre par la justice pour établir son incapacité à participer à l’enquête. Dans un second temps, elle s’est estimée remise, mais ne s’est pas présentée à certaines audiences, note une source.

«Ma cliente est innocente. Le dépôt des plaintes cinq ans après les faits dénote de leur vacuité.» Me Robert Assaël, avocat de la défense

R. conteste tout. Elle ne se souvient pas de tous les écrits et n’exclut pas que quelqu’un ait imité sa signature. Enfin, elle «charge» un associé décédé en 2012 de l’avoir utilisée. «Facile d’accuser un mort, ironise Me Giroud. C’est au nom de R. et sous sa plume qu’ont été rédigés les contrats frauduleux et les faux relevés de compte. C’est bien son adresse e-mail qui figure sur la correspondance avec sa victime, dans laquelle elle le rassure sur son investissement et tente de le convaincre de ne pas porter plainte». Pour l’avocate, c’est par des sociétés suisses, dont elle admet être l’ayant-droit, que l’escroquerie a été mise en œuvre.

Il n’est en rien, selon Me Assaël: «Ma cliente est innocente. Le dépôt des plaintes cinq ans après les faits dénote de leur vacuité.» Pour lui, elles ont été déposées pour faire pression «car les procédures civiles n’ont rien donné». Le Tribunal a gardé la cause à juger. (nxp)