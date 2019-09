Premier «écopont» pour l'Autoroute Blanche

Le premier écopont de l'Autoroute Blanche a été inauguré lundi sur le territoire de la commune française de Haute-Savoie de Viry, à la frontière genevoise. L'ouvrage, large de 25 mètres, permettra à la faune de traverser l'autoroute en toute sécurité.

La société Autoroutes et Tunnel du Mont Blanc (ATMB) et l'Etat de Genève ont cofinancé la construction de ce pont pour un montant de 4,3 millions d'euros chacun. Les associations naturalistes, les collectivités territoriales, les chasseurs et le monde agricole ont été associés au projet, a précisé lundi le canton de Genève.

«L'écopont» doit favoriser durablement la biodiversité locale en constituant un chemin pour la petite, la moyenne et la grande faune entre le Salève et le Rhône genevois. L'ouvrage a été dimensionné pour le passage du cerf, «animal le plus exigeant pour traverser une telle passerelle». (ats/nxp)