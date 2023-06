La tech au service de l’histoire – Genius Loci dévoile les secrets du patrimoine La petite entreprise basée à Échichens promet d’enluminer le génie d’une multitude de lieux par la magie des codes QR. Alain Detraz

Stéph Cruchon montre le fonctionnement de Genius Loci , une solution simple pour faire parler les vieilles pierres. ©Florian Cella/24H

Le patrimoine historique est connu et mis en valeur depuis longtemps. Or l’histoire ne s’arrête pas à cela. Convaincus que la mémoire d’une multitude de lieux valait la peine d’être enluminée, Stéph et Eglé Cruchon ont créé une petite médaille que l’on peut fixer sur les supports les plus variés, tels qu’une curiosité naturelle, une maison ancienne ou une fontaine. Celle-ci renvoie, grâce à un code QR, à du contenu original mettant en valeur un patrimoine local parfois oublié. C’est de cet esprit – en latin – qu’est né le nom de leur start-up, Genius Loci. La petite médaille connectée a d’ailleurs raflé le Prix du public au Salon des inventions en avril dernier, à Genève.