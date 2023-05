Du vent dans les palmes 10/12 – Gens du Palais Impossible de faire le portrait d’un employé du Palais, mais en revanche, j’y ai croisé l’excellent Paul Kircher. Pascal Gavillet

Paul Kircher, que j’ai croisé ce matin au Palais. PGA

Aujourd’hui, je pensais faire le portrait d’un des nombreux employés du palais des festivals. J’en avais trouvé un sympathique et d’accord de me parler de son job. J’avais fait une photo de lui. Malheureusement, la direction du festival ne veut pas que ceux qui y travaillent répondent aux questions des journalistes. Donc je suis reparti, errant comme une âme en peine dans les couloirs de ce qu’on appelait jadis le bunker, et qui s’apparente davantage à un labyrinthe ou à un dédale.

C’est ainsi que je suis tombé sur Paul Kircher, ce qui m’a mis en joie. J’ai pu lui dire tout le bien que je pensais de son rôle dans l’excellent «Le Royaume animal» de Thomas Cailley. Il se souvenait très bien de la longue interview qu’on avait faite en novembre à Genève. Sa grand-mère, qui habite d’ailleurs Genève, la lui avait ensuite envoyée. Il avait trouvé le papier mortel. Puis m’a promis qu’il repasserait pour la promo du film bientôt. Comme je le disais dans un tweet, c’est le jeune acteur le plus cool du monde.

Pascal Gavillet est journaliste à la rubrique culturelle depuis 1992. Il s’occupe principalement de cinéma, mais il lui arrive aussi d’écrire sur d’autres domaines. En particulier les sciences. A ce titre, il est également mathématicien. Plus d'infos @PascalGavillet

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.