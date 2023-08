Gens du voyage – Les gitans peuvent rester à la Bourdonnette un mois de plus Ils étaient arrivés dans ce quartier de Lausanne il y a un peu plus de cinq mois. Ils devront quitter les lieux le 17 septembre, après avoir tout nettoyé. Dominique Botti

Les gitans se sont installés à la Bourdonnette en mars dernier. 24heures/Odile Meylan

La Municipalité de Lausanne pousse un ouf de soulagement. Elle vient de signer une convention de départ avec les gens du voyage qui se sont installés sur le parking P+R du quartier de la Bourdonnette au sud de la Ville. Le document, conclu devant le juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale, établit les droits et les devoirs des parties. Les visiteurs peuvent rester jusqu’au 19 septembre prochain à 19 h, sous certaines conditions.

La communauté de 130 caravanes s’est engagée à quitter les lieux, après avoir tout nettoyé. Ils ont également promis qu’ils verseraient les montants dus pour, notamment, la consommation sur place d’eau et d’électricité: soit 13’500 francs par semaine. Enfin, ils doivent laisser libre l’accès à la parcelle dès le lundi 4 septembre à 7 h 30 afin que des véhicules de chantier puissent y accéder. Tout non-respect sera puni par la police.

Pierre-Antoine Hildbrand, conseiller municipal et directeur de la Sécurité et de l’économie, s’est félicité de cette décision irrévocable. Dans un communiqué de la Ville diffusé vendredi en fin de journée, il a souligné les avantages de cet accord: «Les dates du 4 et 17 septembre permettent de concilier les préparations des travaux de fouilles et la fin de l’occupation du P+R. Cela évite aussi une longue procédure judiciaire.»

Dominique Botti est journaliste à la rubrique vaudoise de 24 Heures, spécialisé dans les enquêtes de terrain, les faits divers et l'actualité judiciaire. Plus d'infos @dominiquebotti

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.