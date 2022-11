Le nouvel homme fort – Geoff Ward, un bâtisseur à la tête du LHC Le technicien canadien et son assistant suédois Peter Andersson ont été présentés à la presse, jeudi matin, à la Vaudoise aréna. Le nouvel entraîneur des Lions a du pain sur la planche. Chris Geiger Lausanne

Geoff Ward, le nouvel entraîneur du Lausanne Hockey Club, a été présenté à la presse, jeudi matin. KEYSTONE/Jean-Christophe Bott

Quatre jours après l’officialisation de l’engagement de Geoff Ward à la bande du Lausanne HC jusqu’au terme de la saison 2024/2025, le club vaudois a tenu une conférence de presse de présentation, jeudi matin, à la Vaudoise aréna. En charge du dossier, John Fust a expliqué son choix et exprimé sa satisfaction d’avoir mis sous contrat un entraîneur expérimenté et dont le palmarès contient un titre de champion d’Allemagne avec Adler Mannheim en 2015.

«Il s’agit d’une journée importante pour le LHC avec l’introduction de Geoff Ward et Peter Andersson, a rappelé le directeur sportif des Lions. Je suis persuadé qu’ils vont pouvoir entrer dans la situation actuelle et apporter des solutions. Je peux également vous assurer qu’ils possèdent les qualités humaines et celles de communication, afin que l’équipe remonte à la place où elle devrait être.» Le désormais ancien entraîneur de la formation vaudoise et son successeur se connaissent depuis 2015, et le Mondial qui s’est déroulé à Prague. Le premier faisait partie de l’encadrement de l’équipe de Suisse, alors que le second était coach assistant de la sélection allemande. En Tchéquie, les deux hommes ont régulièrement «échangé autour de cafés».

Un assistant qui connaît le hockey suisse

Geoff Ward, qui a promis de rapidement perfectionner ses connaissances dans la langue de Molière, a prononcé ses premiers mots en tant qu’entraîneur principal du LHC. «J’ai eu l’opportunité d’entraîner à plusieurs niveaux durant ma carrière, dit-il. Mais ce que j’aime le plus dans le coaching, c’est avoir la possibilité de construire quelque chose avec mes équipes. J’apprécie travailler avec mes joueurs et les aider à atteindre leur plein potentiel.» Réputé pour son côté bâtisseur, le coach ontarien va découvrir le championnat de National League, où sa nouvelle équipe pointe à une peu glorieuse 13e place. Il promet de s’appuyer sur ses passages en DEL (Iserlohn Roosters, Adler Mannheim) et en équipe nationale d’Allemagne pour permettre à Lausanne de remonter rapidement au classement.

Geoff Ward et Peter Andersson vont former le nouveau duo du LHC à la bande. KEYSTONE/Jean-Christophe Bott

«Depuis plusieurs années, je regarde beaucoup le hockey suisse, assure Geoff Ward. Je vais aussi pouvoir compter sur Peter (ndlr: Andersson), qui connaît très bien le hockey suisse et qui va m’aider à apprendre rapidement. Mais à la fin, ça reste du hockey. On va profiter des prochains jours pour analyser la situation en profondeur et accumuler un maximum d’informations, afin de dresser notre plan d’actions pour la suite de la saison.»

Dans un premier temps, le Canadien de 60 ans va diriger son premier entraînement à la tête de la première équipe jeudi après-midi (14h30) aux côtés de Peter Andersson. Ce dernier, père du défenseur du HC Lugano Calle et ancien coéquipier de Cristobal Huet au Tessin, a signé jusqu’en 2023/2024 avec le club de la Vaudoise aréna. Les deux hommes lanceront officiellement leur mission à Malley, mercredi prochain, en étant sur le banc des Lions pour la réception d’un HC Lugano tout aussi malade.



Chris Geiger a étudié à l'Université de Neuchâtel, où il a décroché son Bachelor en Lettres et sciences humaines. Après avoir transité par plusieurs rédactions de Suisse romande, dont celle de blue Sports, il a rejoint l'agence Sport-Center en octobre 2021. Il y couvre principalement le hockey sur glace. Plus d'infos

