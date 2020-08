Portrait d’un milliardaire – George Soros, le grand anticipateur Le milliardaire américain fête ses 90 ans ce mercredi. Retour sur une vie riche et complexe. Mario Platero - La Repubblica

George Soros à Vienne le 21 juin 2019. AP Photo/Ronald Zak

George Soros est l’un des financiers les plus emblématiques du siècle. Il est l’homme qui, en 1992, a «fait sauter» la Banque d’Angleterre, le philanthrope qui a donné 32 milliards de dollars pour promouvoir des sociétés ouvertes, le pugiliste politique qui s’est battu avec des gens comme Donald Trump et Viktor Orbán. Et pourtant, assis dans son jardin privé à Long Island et à l’aube de son 90e anniversaire, Soros a une incertitude dont il n’arrive pas à se défaire: «Les gens ne me connaissent pas», confie-t-il.