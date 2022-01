Interview – Géraldine Pailhas: «La discrétion ne me convient pas» On retrouve l’actrice dans une comédie, «Tendre et saignant», signée par son compagnon, Christopher Thompson. Pascal Gavillet

Géraldine Pailhas a pris son rôle très à cœur.

De la viande, une boucherie, une rencontre. On ne s’attendait pas forcément à retrouver Géraldine Pailhas dans ce contexte. En rédactrice en chef d’un magazine de mode, ce qui semble lui ressembler davantage, l’actrice hérite ici, à la mort de son père, de la boucherie familiale. Qu’elle veut vendre au plus vite. Sans se douter que l’ancien commis du commerce va tout faire pour récupérer celle-ci. Conflits, cohabitation forcée, tout cela dans une comédie sympathique et anecdotique, plutôt antivégane, fondée sur les oppositions de caractère. Nous en avions parlé avec l’actrice, il y a déjà un certain temps.