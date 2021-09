Médias – Gérard Louvin et son mari visés par une nouvelle enquête pour «viols sur mineurs» Le producteur de télévision Gérard Louvin et son mari Daniel Moyne sont de nouveau visés par une enquête pour «viols sur mineurs», après le recueil d’un témoignage accusant le couple de tourisme sexuel au Brésil.

Le producteur de télévision français Gérard Louvin, ici en 2007. LAURENT DE SERNACLENS

Une nouvelle enquête pour «viols sur mineurs» a été ouverte début août contre le producteur de télévision Gérard Louvin et son mari Daniel Moyne, déjà visés par une enquête depuis fin janvier, a indiqué samedi le parquet de Paris, confirmant une information du Parisien.

Selon le quotidien, les investigations ont été lancées après qu’un témoignage accusant le couple de tourisme sexuel au Brésil en 2004 a été transmis au printemps à la justice française. Contactés par l’AFP, les avocats de M. Louvin et de M. Moyne ont contesté les faits.

Leurs avocats ont parlé

Me Céline Bekerman, qui défend M. Moyne, a qualifié d’«abracadabrante» l’ouverture de l’enquête. «Il ne s’agit plus de justice mais d’un acharnement qu'aucun élément ne justifie», a-t-elle estimé. L’avocat de M. Louvin, Me Christophe Ayela, a pour sa part annoncé qu’il déposerait dès lundi une plainte pour dénonciation calomnieuse contre ce couple, ainsi qu’une autre contre le Parisien.

«On ne salit pas les gens comme ça», a-t-il déclaré, affirmant que «la tentative d’extorsion», selon lui, d’Olivier A., le neveu de M. Louvin qui a accusé d’inceste son oncle et son compagnon dans une plainte et qui fait lui-même l’objet d’une enquête pour «chantage», avait déclenché «moults convoitises et calomnies».

Des faits qui remonteraient à 2004

«Au printemps, un couple ayant résidé à Rio de Janeiro entre 1999 et 2009 a communiqué à la justice une attestation dans laquelle il affirme avoir eu connaissance de l’organisation par les deux hommes de «parties sexuelles payantes» avec des mineurs des favelas», raconte le Parisien.

«Les deux témoins font essentiellement référence à une soirée qui aurait été organisée lors du réveillon de fin 2004. Une «partie sexuelle payante» à laquelle ils n’ont pas assisté, mais qui, selon leurs dires, leur aurait été rapportée par l’animateur vedette Julien Courbet et son épouse», poursuit-il. Selon le couple ayant dénoncé les faits, Julien Courbet, qui était venu dîner chez lui le lendemain des faits, se serait dit «choqué» de l’ambiance à cette soirée.

«C’est complètement faux, M. Courbet n’a jamais été témoin de quoi que ce soit», a déclaré à l’AFP l’avocate de l’animateur, Me Sylvie Noachovitch. Si ça avait été le cas, «il l’aurait immédiatement dénoncé au procureur de Paris», a-t-elle assuré, indiquant qu’elle déposerait une plainte pour «diffamation» contre le couple.

AFPE

