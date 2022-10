Football – Gerardo Seoane vers la sortie au Bayer Leverkusen Le technicien lucernois serait sur le point d’être remercié après un début de saison raté.

Gerardo Seoane était arrivée à l’été 2021 dans le club de Bundesliga. AFP

Gerardo Seoane est en passe de perdre son poste d’entraîneur du Bayer Leverkusen. Selon la presse allemande et le spécialiste du mercato Fabrizio Romano, le licenciement de l’entraîneur lucernois de 43 ans devrait être confirmé sous peu. Seoane payerait au prix fort la défaite à Porto (2-0) en Ligue des champions mardi.

Arrivé à l’été 2021 au sein du club allemand, l’ancien coach de Young Boys avait réussi une première saison remarquable à la tête du Bayer. Le club de Leverkusen avait en effet terminé le dernier exercice à la troisième place du classement, obtenant sa qualification en Ligue des champions.

Cependant, Seoane et le Bayer ont connu un début de saison très compliqué. En championnat, le club pointe actuellement à la 17e et avant-dernière place de Bundesliga, avec une victoire, deux nuls et cinq défaites à la clé. Vendredi dernier, il n’a offert aucune résistance au Bayern Munich, s’inclinant sur un sec 4-0.

Il s’agit du pire début de son histoire, auquel il faut ajouter une élimination face à une formation de 3e division en Coupe d’Allemagne. En Ligue des champions, le Bayer avait certes battu l’Atletico Madrid lors de la 2e journée, mais a concédé deux défaites, face à Bruges et donc Porto.

Après avoir connu un début de carrière d’entraîneur brillant, avec notamment trois titres consécutifs de champion de Suisse avec YB, «Gerry» Seoane se retrouve désormais libre. À Leverkusen, il sera vraisemblablement remplacé par l’ancien international espagnol Xabi Alonso, à en croire la presse ibérique mercredi.



