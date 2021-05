Portrait de Denis Froidevaux – «Gérer la crise, c’est prendre des risques» Denis Froidevaux, à la tête de l’État-major cantonal de conduite vaudois (EMCC), est en première ligne de la gestion de la pandémie depuis seize mois. Il en ressort vacciné contre les idées toutes faites. Christophe Passer

Denis Froidevaux n’aime pas que l’on compare la crise sanitaire à une guerre. «À la guerre, les citoyens se sacrifient pour l’État. Ce fut l’inverse.» DR

Il affecte cette bonhomie, Froidevaux Denis, 60 ans, brigadier, mélange d’autorité et de franc-parler populaire. Comme devant tout officier, on cherche chez lui le rigide en plus du sérieux, le discipliné. Il balaie: «C’est un truc qu’utilise souvent la presse, cette façon de supposer que les gens du milieu militaire ou de la sécurité pensent au ras du képi.» Il n’a jamais envisagé d’être un militaire professionnel, rappelle-t-il, et on devine qu’il se méfie de ceux qui parlent trop, ou trop vite, qui la ramènent au lieu de faire, et qu’il préfère l’action réfléchie aux paroles.