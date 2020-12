En matière de plan de protection, Glacier 3000 a essuyé les plâtres, dans les Alpes vaudoises. Ouvert en continu depuis le 27 juin, le domaine des hauts des Diablerets a accueilli les premiers skieurs le 26 septembre déjà. Bilan du dispositif, alors que les stations voisines soumettront leur stratégie au Canton dans la semaine.

Vous avez ouvert six semaines plus tôt qu’habituellement. Les skieurs suisses ont-ils répondu présent?

Nous battons des records en novembre: nous faisons 1,5 fois plus de visiteurs qu’en 2014 et 2015, nos plus grosses années pour ce mois. Nous avons accueilli jusqu’à 2000 personnes certains jours. Notre record l’hiver dernier était à 2300 personnes, mais avec davantage de pistes ouvertes.