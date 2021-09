Assemblée des délégués du Centre – Gerhard Pfister accuse l’UDC de vouloir diviser la Suisse Le président du Centre dénonce le discours de l’UDC contre les grandes villes dirigées par des majorités roses-vertes. Le parti a abusé de la fête nationale pour monter les campagnards contre les citadins, selon lui.

«Nous nous engageons pour la cohésion et pour la solidarité en Suisse», a souligné samedi Gerhard Pfister. KEYSTONE/Urs Flueeler

Gerhard Pfister s’en est pris samedi à l’UDC, qu’il accuse de vouloir diviser la Suisse entre citadins et campagnards ainsi que face au Covid-19. Le président du Centre souligne que son parti est le seul à oeuvrer pour la cohésion nationale et pour des solutions.

Devant les délégués du Centre réunis à Zoug, chef-lieu de son canton, Gerhard Pfister a défendu l’extension du certificat Covid qui «apporte davantage de libertés à notre société». Opposée à cette mesure, l’UDC «divise une fois de plus notre société en attisant des mécontentements», a-t-il dénoncé. «C’est irresponsable», a-t-il commenté tout en défendant la loi Covid-19 soumise au peuple le 28 novembre.

L’UDC a «abusé du 1er Août» pour diviser

Le conseiller national a dénoncé également le discours et les projets de l’UDC contre les grandes villes dirigées par des majorités roses-vertes. L’UDC a abusé, sans scrupule, de la fête nationale, symbole de notre liberté et de notre solidarité nationales, pour diviser le pays et monter la campagne contre la ville, a-t-il déploré.

Gerhard Pfister n’a pas non plus épargné les Jeunes socialistes. À travers leur initiative «de combat de classes», soumise au peuple le 26 septembre, «ils tentent de diviser la société», estime-t-il.

Gagner grâce à des solutions

Face aux partis «qui veulent diviser notre pays au seul profit de leur idéologie et de leur profil politique, nous nous engageons pour la cohésion et pour la solidarité en Suisse», a souligné le président du Centre. Le Zougois a évoqué l’initiative de son parti pour une maîtrise des coûts de la santé et sa volonté de trouver des «solutions équilibrées» pour l’avenir des retraites et pour le climat. Il a appelé le PLR à rejoindre le Centre dans ces domaines.

En termes électoraux, Gerhard Pfister a rappelé l’ambition de son parti de progresser sur le plan national lors des élections fédérales de 2023.

ATS

