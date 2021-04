Cohésion de la Suisse – Gerhard Pfister insiste sur le besoin d’un centre fort Le Centre s’est positionné comme un parti qui pondère la polarisation en Suisse, lors de sa première assemblée virtuelle des délégués samedi.

Le Centre tient samedi sa première assemblée des délégués, en mode virtuel, depuis la fusion entre le PDC et le PBD. Son président Gerhard Pfister a insisté sur les responsabilités du parti afin de pondérer les polarisations. KEYSTONE/ANTHONY ANEX

Le Centre veut être la force politique centrale «qui maintient la cohésion de la Suisse», a déclaré samedi son président Gerhard Pfister en ouverture de l’assemblée des délégués. Ceux-ci sont pour la première fois réunis en assemblée depuis la fusion du PDC et du PBD.

La réunion se déroule de manière virtuelle. Gerhard Pfister a insisté sur le besoin d’un centre fort et d’une politique consensuelle qui pondère la polarisation: «Nous nous positionnons au centre de la vie politique. Nous sommes en faveur de l’équilibre social».

Certes, les partis polarisés peuvent toujours crier le plus fort et manifester leurs positions de manière exacerbée, a poursuivi le président du Centre. Cela peut-être attrayant notamment pour les jeunes électrices et électeurs.

Mais les jeunes ont également un besoin croissant de dépolarisation et de consensus, comme l’a affirmé récemment un politologue, selon Gerhard Pfister. Il y a peu, les Jeunes du Centre Suisse ont pu annoncer 500 nouveaux membres.

Responsabilités

«Et je reçois également des retours des partis cantonaux selon lesquels le nombre de membres est en hausse. Les nouveaux membres auront certainement aussi un effet sur l’augmentation du nombre de nos électeurs et électrices. Tout cela nous donne des signaux très positifs quant à la mise en mouvement de notre parti»

Gerhard Pfister a relevé avec optimisme les résultats des récentes élections cantonales, notamment «les succès remportés à Bâle-Ville, Neuchâtel et Soleure».

Concernant la pandémie de Covid-19, Gerhard Pfister estime qu’il est de notre responsabilité d’apporter aux personnes en détresse le soutien dont elles ont besoin et qui leur appartient: sur les plans économiques, sanitaire, social.

Le Conseil fédéral a restitué à la population suisse plus de libertés grâce aux possibilités de se faire vacciner et tester, ce qui implique toutefois une responsabilité. «Et cette responsabilité, je suis persuadé que la population suisse est en mesure de l’assumer».

Une reprise dynamique du droit

Sur les relations avec l’UE, Gerhard Pfister a rappelé que Le Centre, et avant le PDC, a toujours dit clairement dans quels domaines il exige des améliorations pour l’accord-cadre: la protection salariale, la directive relative au droit des citoyens de l’Union et les aides d’État.

Dans ces domaines, il faut renoncer à une reprise dynamique du droit. En excluant ces trois points de la reprise dynamique du droit, la problématique de la souveraineté serait atténuée de manière ciblée dans les domaines politiquement sensibles, car le champ d’application de l’accord serait restreint.

Sinon, le rôle de la Cour de justice reste excessivement incertain. En effet, il faut exclure que celle-ci puisse par exemple forcer la Suisse à ratifier la directive relative au droit des citoyens de l’UE ou à détériorer le niveau de la protection salariale.

ATS

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.