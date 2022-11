Après les Spice Girls – Geri Halliwell passe la première Épouser des sportifs réussit décidément bien aux ex-membres des Spice Girls. Mariée depuis sept ans à Christian Horner, patron de l’écurie de F1 Red Bull, la désormais quinquagénaire s’affiche plus glamour lady que «ginger spice». Jennifer Segui

Geri Horner avec son mari Christian Horner lors de la course Red Bull Racing en 2018. RED BULL CONTENT POOL / GETTY IMAGES

C’est une vidéo qui rend fous les fans encore nombreux, bien que vieillissants, de l’inoubliable groupe de filles des années 90. Elle a été tournée et diffusée le week-end dernier par David Beckham sur son profil Instagram. On y voit l’épouse de celui-ci, Victoria, qui se trémousse aux côtés de ses ex-complices et best friends forever Melanie Chisholm, Emma Bunton et Geri Halliwell: les quatre ex-Spice Girls entonnent et miment la chorégraphie de l’un de leurs plus grands tubes «Say You Will Be There».