Un médecin de Pully doit répondre du pire devant la justice

Le procès du Docteur Mathez s'ouvre ce lundi matin à Vevey. Le médecin pulliéran est accusé de meurtre pour avoir mis fin à la vie d'une patiente âgée en lui injectant un dérivé du curare.

Pour le débat de société sur le rôle des soignants dans la fin de vie, il faudra attendre. Car l'accusation et la défense présentent les faits de manière tellement différente que la Cour correctionnelle de l'Est vaudois devra d'abord se faire une idée plus claire du contexte qui a conduit à la mort de cette femme en juin 2015.

Une patiente atteinte de vives souffrances

Dans les colonnes de «24 heures», Christian Mathez, à visage découvert, racontait avoir abrégé l'agonie de sa patiente de longue date, qui manifestait alors de vives souffrances.

Dans son récit du jour fatal et des semaines qui ont précédé, le procureur général Eric Cottier évoque lui un geste planifié. Le décès est en effet survenu au domicile de la défunte lors d'un bref congé du centre de réadaptation où elle se remettait d'une fracture.

Une volonté de son époux?

Convaincu qu'elle était en fin de vie et devant la perspective de l'installer en établissement médico-social, l'époux aurait insisté pour mettre un terme à son existence.

Ce n'est toutefois pas cet octogénaire qui sera sur le banc des accusés, mais bien le médecin dont le geste létal, incompatible avec son serment, doit être décortiqué au fil de la journée.

Développement suit.