Gestion du trafic routier – «Pour un péage urbain en Suisse, il faudrait un grand périmètre» L’ensemble du Grand Londres est désormais soumis à une taxe de circulation. Vincent Kaufmann commente les projets envisagés à Genève et à Bienne. Mathilde Schott

Genève étudie la faisabilité des péages urbains afin de désengorger la circulation routière en centre-ville. Steeve Iuncker-Gomez

Après la taxe antipollution à Londres, des péages urbains en Suisse? Les villes de Genève et de Bienne font depuis quelques mois l’objet d’études de faisabilité pour l’instauration d’un tel système.

Selon l’Office fédéral des routes (Ofrou), le trafic ne cesse d’augmenter depuis de nombreuses années et des problèmes de capacité apparaissent aux heures de pointe sur les réseaux routiers et ferroviaires, alors qu’ils ne sont pas pleinement exploités le reste du temps. L’introduction d’un péage urbain pourrait ainsi contribuer à désengorger les routes et les transports publics. L’Office fédéral du développement territorial (ARE) calculait l’année dernière que les retards causés par les embouteillages sur les routes suisses coûtaient plus de 3 milliards de francs par an à l’économie du pays.

Résultats en 2024

Dans la capitale anglaise, les autorités étendent à partir de ce mardi la zone de la taxe antipollution à l’intégralité du Grand Londres. «Si on essaie de la transposer en Suisse, cela voudrait dire qu’il faudrait avoir des péages urbains sur des zones assez larges. Une taxe uniquement sur le centre-ville aura tendance à reporter le trafic dans les quartiers qui sont aux abords de la zone taxée, estime Vincent Kaufmann, professeur d’analyse des mobilités à l’EPFL. Si on prend l’exemple de Genève, les communes comme Carouge, Onex, Lancy, Vernier et Le Grand-Saconnex devraient ainsi être incluses dans le périmètre à péage pour éviter d’hériter du trafic qui contournerait la zone.»

«Une taxe uniquement sur le centre-ville aura tendance à reporter le trafic dans les quartiers qui sont aux abords de la zone taxée.» Vincent Kaufmann, professeur d’analyse des mobilités à l’EPFL

Des péages urbains sur un périmètre plus large incluant ces localités seraient préférables à ses yeux. «Ces communes de couronne qui ont une très forte densité et qui possèdent beaucoup d’offres de transports en commun essaient également de limiter l’utilisation de la voiture, alors ce serait bien qu’elles soient incluses elles aussi dans le projet», poursuit Vincent Kaufmann.

Des voitures passent devant les panneaux de péage urbain à Londres. La zone de tarification est étendue dès ce mardi à l’ensemble du Grand Londres. AP Photo/Sang Tan

«Les études de faisabilité lancées dans les villes de Genève et Bienne ne sont pas encore terminées», indique l’Office fédéral des routes. Ces études ont pour but d’évaluer de manière précise les avantages et les inconvénients d’un tel dispositif. Plutôt que de péages urbains, l’Ofrou préfère parler de tarification de la mobilité.

Ces études permettront de définir si et dans quelles mesures les projets pilotes pourront se concrétiser. «Nous devrions vraisemblablement aboutir à des résultats au plus tôt au printemps 2024», déclare l’Ofrou.

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.