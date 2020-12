Élection à la Municipalité – Ghorayeb ne part plus seul à Vevey L’outsider, qui s’est fait connaître lors de la complémentaire de l’été dernier, sera accompagné de Marcia Ciana, ex-PLR. Stéphanie Arboit

Les deux candidats à la Municipalité d’En Avant Vevey, Marcia Ciana et Oliver Ghorayeb. DR

Il a récemment tenté de faire alliance avec la nouvelle formation du municipal Michel Agnant, mais le mariage est mort-né («24 heures» du 23 octobre). Qu’à cela ne tienne, Oliver Ghorayeb se présente logiquement sous les couleurs du mouvement qu’il avait créé, En Avant Vevey, pour l’élection à la Municipalité. À la complémentaire de l’été dernier (où quatre candidats étaient en lice), il avait engrangé 11% des suffrages au 1er tour et 8% au 2e tour.

Cette fois, Oliver Ghorayeb ne partira pas seul mais sera candidat aux côtés de Marcia Ciana, transfuge du PLR qui a donc trouvé une nouvelle formation après avoir également été tentée par la formation de Michel Agnant ou même par le PDC notamment. Elle siège au Conseil communal depuis 2015.

L’ambition d’En Avant Vevey d’être «au-dessus des partis et des clivages» est réaffirmée dans un programme qui emprunte des thématiques à tous les bords de l’échiquier politique. Oliver Ghorayeb, qui a fondé son propre club de basket, a mis au cœur de ses préoccupations le sport, la jeunesse et la famille. Un noyau entouré de questions liées tant à l’écologie qu’à l’économie, saupoudrées de culture. Un nouvel élément fait son apparition: la sécurité.

Une thématique de droite liée à l’arrivée de l’ex-PLR Marcia Ciana? Non, selon Oliver Ghorayeb: «Ce sujet s’impose car la situation à Vevey est en train de se dégrader, surtout avec les vendeurs de drogue à ciel ouvert au centre-ville. L’autre soir, deux personnes m’ont suivi alors que je rentrais chez moi car elles tentaient de me vendre quelque chose. On ne peut pas fermer les yeux là-dessus! C’est plus qu’un sentiment: l’insécurité est là.»

«Le thème de la sécurité s’impose, car la situation à Vevey est en train de se dégrader, surtout avec les vendeurs de drogue à ciel ouvert au centre-ville. On ne peut pas fermer les yeux là-dessus! C’est plus qu’un sentiment: l’insécurité est là.» Oliver Ghorayeb, candidat à la Municipalité de Vevey sous la bannière En Avant Vevey

Marcia Ciana abonde en mettant l’accent sur le pragmatisme prôné par les deux candidats: «Plutôt que de déplacer ces personnes, il faut se demander pourquoi elles sont là. Devrait-on mettre en place des groupes de parole? C’est un exemple, mais il est vrai que j’ai souvent envie de leur parler.» Ce lien avec le terrain est mis en avant par l’assistante sociale, qui préconise la «bienveillance pour écouter activement les idées divergentes des nôtres». «La crise du Covid a montré que nous sommes fragiles et qu’il faut amener une valeur ajoutée pour l’ensemble des citoyens. À l’inverse de la Municipalité actuelle, qui ferme le centre-ville au trafic sans concertation avec les commerçants qui souffrent.»

«Je préconise la bienveillance pour écouter activement les idées divergentes des nôtres.» Marcia Ciana, ex-PLR, candidate à la Municipalité de Vevey sous la bannière En Avant Vevey

Si faire un score honorable à la complémentaire face à trois candidats était plus aisé, la formation estime-t-elle avoir ses chances face à une vingtaine d’autres papables? «Mes scores de l’été dernier montrent un engouement, surtout face à l’immobilisme politique des autres partis, analyse Oliver Ghorayeb. De plus, En Avant Vevey bénéficie de l’expérience de Marcia Ciana, qui a notamment siégé à la Commission de gestion.»

Le parti compte aussi présenter 20 candidats pour le Conseil.